Schilderij van Klimt na 23 jaar teruggevonden... in tuin van museum waar het verdween HLA

11 december 2019

15u48

Bron: Belga 1 Een vermoedelijk schilderij van de Oostenrijkse kunstenaar Gustav Klimt is na bijna 23 jaar terug opgedoken. "Bildnis einer Frau" werd in een museum in Piacenza gevonden, nadat het daar in 1997 verdwenen was. Tuinmannen vonden het gisteren toen ze aan het opruimen waren.

Het schilderij lag in een holte in een muur rond het binnenhof van het museum Ricci Oddi. De holte zat achter een kleine metalen deur die overwoekerd was.

"Ik kwam van het middageten terug toen de tuinmannen me riepen", zei Dario Gallinari, een medewerker van het museum. “Ik dacht dat het een grap was.” Het schilderij was in een zwarte vuilniszak verpakt. Gallinari dacht naar eigen zeggen meteen aan een Klimt: “Ik heb het oog van een expert.”

Met trillende handen gaf de man het schilderij aan de veiligheidschef van het museum, die de politie erbij haalde. Het kunstwerk verkeert in goede toestand en is niet beschadigd. Het wordt nu bij de politie onderzocht, maar er is veel kans dat het echt verklaard wordt, aldus Gallinari.

Dieven lieten in 1997 enkel kader achter

Hoe het schilderij in de holte terechtkwam, is nog onduidelijk. Het portret van een vrouw verdween in februari 1997 uit het museum. De vermoedelijke dieven lieten toen enkel het kader achter.

‘Bildnis einer Frau’ of ‘Portret van een vrouw’ maakt deel uit van een reeks van vrouwenportretten die Klimt (1862-1918) tussen 1916 en 1918 geschilderd zou hebben.