Schilderij van Klimt dat na bijna 23 jaar in Italië opdook, is echt KVE

17 januari 2020

Een sinds lang verdwenen schilderij dat onlangs in Italië ontdekt werd, is volgens experts van de hand van de Oostenrijkse jugendstilkunstenaar Gustav Klimt. Experts hebben de echtheid ervan bevestigd, zo is op een persconferentie van speurders en deskundigen in Piacenza gezegd.

‘Bildnis einer Frau’ dook in december in de tuin van het museum Ricci Oddi in Piacenza op, waar het in 1997 verdwenen was. Tuinmannen vonden het schilderij verpakt in een vuilniszak in een kerker van een muur toen ze aan het opruimen waren. De kerker zat achter een kleine metalen deur die door klimop overwoekerd was.

Klimt (1862-1918) zou het werk tussen 1916 en 1918 in een reeks van vrouwenportretten geschilderd hebben. In februari 1997 verdween het portret uit het museum. De dieven lieten enkel het kader achter.