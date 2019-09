Schilderij met mes bewerkt in Centre Pompidou

13 september 2019

Een schilderij van Daniel Buren is in het museum van het Centre Pompidou in Parijs met een cuttermes bewerkt. Het is zwaar beschadigd, zo maakte het museum zelf bekend. De vandalenstreek dateert van gisteren. De dader werd overgeleverd aan de politie.