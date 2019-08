Schietpartijen VS - Trump brengt woensdag bezoek aan El Paso RL

06 augustus 2019

01u53

Bron: Belga, Reuters 1 De Amerikaanse president Donald Trump zal woensdag een bezoek brengen aan de Texaanse stad El Paso. Daar vielen bij een bloedige schietpartij dit weekend 22 doden. Dat heeft de burgemeester van de stad, Dee Margo, gezegd.

Eerder op de dag veroordeelde Trump in een toespraak al "het racisme, sektarisme en blanke suprematie", de ideologieën die de schutter zouden hebben geïnspireerd voor zijn daden. De president werd er zelf in het verleden al meermaals van beschuldigd die ideologieën met zijn retoriek nog aan te wakkeren.

De 21-jarige dader van het bloedbad in El Paso had voor zijn aanval een manifest online gezet waarin hij stelt dat de schietpartij een antwoord was op de "invasie van hispanics" in Texas. De Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard, die naar de Texaanse stad afzakte, bestempelde het drama inmiddels als "een terreurdaad tegen Mexicanen".

Politiechef Greg Allen van El Paso maakte maandag tot slot bekend dat acht van de 22 doden Mexicanen zijn. Daarnaast kwam er volgens hem ook een Duitser om het leven.

Uruguay geeft negatief reisadvies voor enkele Amerikaanse steden

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Uruguay heeft naar aanleiding van de schietpartijen een negatief reisadvies afgegeven voor de steden Detroit, Baltimore en Albuquerque, die volgens het ministerie tot de twintig gevaarlijkste steden ter wereld behoren. Het ministerie baseert zich op een ranglijst van CEOWORLD Magazine.

Ook bij een bezoek aan andere delen van de VS worden Uruguayanen aangespoord voorzichtig te zijn vanwege “groeiend willekeurig geweld, racisme en discriminatie dat aan meer dan 250 mensen het leven heeft gekost in de eerste zeven maanden van dit jaar”, aldus de verklaring die ook werd gepubliceerd op de website van de president van Uruguay, Tabaré Vázquez.

Het Amerikaanse State Department had vrijdag juist het reisadvies naar Uruguay aangescherpt, vanwege een toename aan gewelddadige criminaliteit, waaronder moord, gewapende beroving en carjacking in het Zuid-Amerikaanse land, dat nochtans te boek staat als een zeer veilige reisbestemming.

Advies voor Belgische reizigers

Het Belgische reisadvies voor de VS is vooralsnog niet aangepast, maar waarschuwt wel dat “misdaden kunnen zeer gewelddadig zijn ten gevolge van het gebruik van vuurwapens". Ook worden reizigers aangeraden zich goed te informeren over de veiligheidssituatie ter plekke. “Sommige delen van grote steden staan te boek als onveilig, vraag informatie hierover in het hotel of aan Amerikanen zelf".