Schietpartij verijdeld? Man krabbelt onrustwekkende tekening op huiswerk van stiefzoon mvdb

19u39

Bron: Starfl.com, wjhg.com 1 Gulf County Sheriff Robert Paul Alexander Edwards (33) zit in de cel. Leerkrachten van een Amerikaanse basisschool in de plaats Port St. Joe (Florida) hebben mogelijk een schietpartij verijdeld. Een van de onderwijzers keek vreemd op toen hij vrijdag de huistaken van de jonge leerlingen ophaalde. Op een taak stond een erg onrustwekkende tekening.

Er was getekend hoe twee neergeschoten ventjes in een plas bloed liggen, terwijl een schutter nog meer personen onder vuur neemt. De woordjes "pew, pew, pew" staan erbij geschreven, wat als een schietgeluid in de Engelse taal is gekenmerkt. Een schoolgebouw staat in brand.

De niet nader genoemde leerkracht haalde de collega's en directie erbij. De politie werd daarop ingeschakeld. Het jongetje op wiens taak de tekening stond, verklaarde dat zijn stiefvader het tafereel had getekend. De speurders wilden geen enkel risico nemen, met de recente schietpartijen van Las Vegas en de Texaanse kerk nog in het achterhoofd.

De politie pakte Robert Paul Alexander Edwards (33), stiefvader van de leerling, op voor ondervraging. Hij zit in de cel en is aangeklaagd wegens het uiten van schriftelijke doodsbedreigingen. De speurders denken dat de dertiger vooralsnog geen concrete plannen had om een bloedbad aan te richten. De man kan op borgtocht vrijkomen.

Gulf County Sheriff De volledige tekening.