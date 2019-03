Schietpartij op tram in Utrecht: dit is wat we al weten KVDS

18 maart 2019

13u18 3 Bij een schietpartij op een tram in de Nederlandse stad Utrecht zouden 3 doden en 9 gewonden gevallen zijn. Dat meldt de burgemeester van de stad. De schutter (of schutters - dat is nog niet duidelijk) is op de vlucht. De politie meldt in dat verband op zoek te zijn naar de 37-jarige Gökman Tanis. De speurders houden rekening met een terroristisch motief. Het terreurniveau in de provincie Utrecht is opgetrokken tot het hoogste niveau en iedereen in de stad is gevraagd binnen te blijven. De politie bewaakt ook de grensovergang met België.

De schoten vielen rond 10.45 uur. De tram reed toen net het 24 Oktoberplein in het westen van de stad op. Er zouden volgens de burgemeester van Utrecht 3 doden en 9 gewonden gevallen zijn. De politie was meteen massaal aanwezig.

Lichaam

Naast de tram was een lichaam te zien onder een laken. De gewonden werden met ziekenwagens onder meer overgebracht naar een speciaal calamiteitenhospitaal in het Universitair Medisch Centrum (UMC) van Utrecht. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn.





Ook om hoeveel daders het precies gaat, is nog niet geweten. Sommige getuigen spreken van één persoon anderen van meerderen. Er is nog niemand aangehouden. Getuigen zagen na de schietpartij een rode Renault Clio wegrijden. De politie is bezig met een klopjacht.





De politie vroeg in dat verband uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis, een man die geboren werd in Turkije. De speurders benadrukken om de man zelf niet te benaderen. (lees hieronder verder)

De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht.

Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k Politie Utrecht(@ PolitieUtrecht) link

Het stadsbestuur en de politie van Utrecht hebben opgeroepen om binnen te blijven “omdat nieuwe incidenten niet uit te sluiten zijn”. Op verscheidene plaatsen in de stad, maar ook in Amsterdam, Rotterdam en op de luchthaven van Schiphol is er extra bewaking. Dat is ook het geval aan de op- en afritten van de snelwegen in Utrecht en de grens met ons land.

De Belgische veiligheidsdiensten zijn waakzaam en volgen de situatie op de voet op, laat premier Charles Michel op Twitter weten. Het crisiscentrum in ons land liet ook al weten de situatie in Utrecht “minuut per minuut” op te volgen. “Het is nog te vroeg om concrete acties of maatregelen te nemen”, laat een woordvoerder weten. (lees hieronder verder)

Alle moskeeën in Utrecht hebben verder ook de deuren gesloten, net als de scholen. Ook een aantal grote bedrijven, zoals de hoofdkantoren van de Nederlandse Spoorwegen (NS) en Bol.com, zijn alert en raden werknemers af om naar buiten te gaan. Het openbaar vervoer in de stad is stilgelegd.

Het is de allereerste keer dat in Nederland het hoogste terreurniveau (5) van kracht is. Buiten de provincie Utrecht is het dreigingsniveau vastgelegd op niveau 4.