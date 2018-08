Schietpartij op gametoernooi in Florida: één verdachte overleden

Redactie

26 augustus 2018

20u47

In de Amerikaanse stad Jacksonville (Florida) heeft een schietpartij plaatsgevonden tijdens een gametoernooi in een winkelcentrum. Dat meldt de politie. Volgens de politie van Jacksonville is één verdachte dood aangetroffen. Het is onbekend of er meerdere daders zijn.