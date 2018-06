Schietpartij op feestje in Hollywood: zeven gewonden sam

10 juni 2018

12u43

Bron: NBC 1 In Los Angeles zijn de voorbije nacht zeven gewonden gevallen bij een schietpartij op een feestje in North Hollywood. Het incident gebeurde iets na 1 uur in Tiara Street, laat de brandweer weten.

Vijf mensen liepen schotwonden op, terwijl twee andere mensen verzorging nodig hadden voor andere verwondingen. De vijf mannen en twee vrouwen verkeren niet in levensgevaar.

Over de schutter of een motief is nog niets bekend.

Final Update: #LAFD says 7 patients transported in total. #Breaking #NorthHollywood Bernie Deyo(@ EPN473) link