Schietpartij op Amerikaans kunstfestival: zeker 20 gewonden, waaronder 13-jarige jongen rvl

17 juni 2018

15u00

Bron: Buzzfeed, CNN, Belga 41 Op een kunstfestival in Trenton, in de Amerikaanse staat New Jersey, hebben verschillende mannen het vuur geopend op de bezoekers. Dat zegt een woordvoerder van het partket. Daarbij zijn zeker 20 gewonden gevallen, waaronder een 13-jarige jongen wiens toestand kritiek is. Een van de vermoedelijke schutters is doodgeschoten door de politie, nog een andere verdachte is door de politie opgepakt.

Honderden mensen waren bijeengekomen voor het 24 uur durende kunstevenement Art All Night in de stad Trenton toen zaterdagnacht plots schoten vielen, aldus de lokale krant Trentonian. Volgens een woordvoerder van het parket van het district Mercer County hadden verschillende mannen het vuur geopend op de menigte bezoekers. Daarbij vielen volgens een eerste balans een twintigagtal gewonden. Vier van hen zijn in kritieke toestand afgevoerd, waaronder een 13-jarige jongen. Een vijftiental mensen zouden schotwonden hebben opgelopen.

Volgens de politie worden echter nog getuigen gehoord om te bepalen of er effectief meerdere schutters waren. In ieder geval werden er wel meerdere wapens aangetroffen, aldus een politiebron bij CNN. Agenten die ter plaatse kwamen hebben (één van) de vermoedelijke dader(s) gedood. Een andere verdachte werd gearresteerd. Over de juiste omstandigheden van de schietpartij is voorlopig nog geen informatie.