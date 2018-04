Schietpartij ook 'te zien' op Google Maps mvdb

04 april 2018

11u45 0 De schietpartij op het hoofdkantoor van YouTube in San Bruno nabij San Francisco dinsdagavond was ook 'te zien' op Google Maps. Google is het moederbedrijf van YouTube en markeerde na de eerste berichtgeving over schoten het gebouw met een kleine rode cirkel. De vermelding 'San Bruno Shooting' verscheen, en verdween weer toen duidelijk werd dat de schietpartij achter de rug was.

Het is voor het eerst dat Google Maps een soortgelijk initiatief lanceert. Het blijft vooralsnog onduidelijk of het om eenmalige ingreep ging. De functie lokt op de sociale media gemengde gevoelens uit. De ene vindt het een hulpmiddel bij evacuaties, de andere vindt het vreemd dat een commercieel bedrijf zich met iets soortgelijks inlaat.

Bij de schietpartij raakten drie mensen gewond. Eén van hen, een 36-jarige man, is nog steeds kritiek. De vrouwelijke schutter (39) beroofde zich later van het leven. Ze is geïdentificeerd als een 39-jarige blogster uit San Diego die ervan overtuigd was dat YouTube haar tegenwerkte.

google maps has integrated alerts for active shooter situations now pic.twitter.com/LAqAl9bbwg hikikomorphism(@ hikikomorphism) link

Meer over YouTube

Google Maps