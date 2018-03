Schietpartij maakt einde aan paasprocessie in Acapulco

31 maart 2018

Bron: Reuters

Een Goede Vrijdag-processie in het Mexicaanse kustoord Acapulco in de zuidelijke staat Guerrero eindigde gisteren in paniek toen de menigte, verkleed als Romeinen en Bijbelse figuren, op de vlucht ging voor geweerschoten. Vlakbij de processie was een vuurgevecht aan de gang tussen de politie en enkele autodieven.