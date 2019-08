Schietpartij in winkelcentrum Texas: “Achttien doden, dader schreef racistisch manifest” SVM KV

03 augustus 2019

19u37

Bron: CNN, Reuters 28 In El Paso (Texas) zijn verschillende doden en gewonden gevallen bij een schietpartij in een winkelcentrum. Een officiële balans is er nog niet, maar volgens verschillende Amerikaanse nieuwsbronnen zouden zeker achttien slachtoffers het niet overleefd hebben. Veertig anderen raakten gewond, onder hen twee kinderen van 2 en 9 jaar oud. Het was bijzonder druk omdat de school bijna weer van start gaat en veel ouders inkopen aan het doen waren voor hun kinderen.

Toen de schietpartij uitbrak rond 10 uur lokale tijd, waren er tussen de 1.000 en 3.000 klanten en 100 medewerkers aanwezig in de winkel. Volgens woordvoerders van twee lokale ziekenhuizen raakten minstens 23 mensen gewond. Een van de gewonden overleed ondertussen in het ziekenhuis. Negen anderen zijn kritiek, maar stabiel.

Er is één verdachte opgepakt, het gaat om een blanke twintiger. Drie verschillende bronnen hebben bij CNN bevestigd dat het om Patrick Crusius (21) uit Allen (Texas) gaat.

A law enforcement official in El Paso told me the Walmart shooter is in custody. Patrick Crusius of Dallas. Just turned 21 years old this week. pic.twitter.com/CEJh6rYij1 Anna Giaritelli(@ Anna_Giaritelli) link

Via bewakingsbeelden in de Walmart is hij tijdens zijn dodentocht gefilmd. De dader zou een racistisch manifest hebben achtergelaten op 8Chan waarin hij uitlegt waarom hij tegen rassenvermenging is. Hij wil “vreemdelingen graag terugsturen” en voorspelt dat er een genocide op komst is. De FBI onderzoekt of het manifest effectief van de hand van Crusius is.

In het vier pagina’s lange document, getiteld ‘The Inconvenient Truth’ (De ongemakkelijke waarheid, red.) verwijt de auteur latino’s voor de “verrotting van Amerika”. Zijn aanval is “een reactie op de Latijns-Amerikaanse invasie van Texas”, zegt hij. Hij hekelt het wanbeleid van zowel Democraten als Republikeinen. Die laatsten zijn vooral schuldig omdat ze grote corporaties hun gang laten gaan in de VS, ten koste van het milieu en de beroepsbevolking. De Democraten zijn dan weer eensluidend voor immigratie, waardoor het land binnenkort een “eenpartijstaat” zal worden, stelt hij. Met de toenemende automatisering zullen er bovendien te weinig jobs zijn om de blanke bevolking én de immigranten aan het werk te houden.

El Paso shooter clearly outlined his motives, political views, biography, and outlined his gear for the day of the attack on his computer.



Below is some of the manifesto he has written out prior to the attack today: #ElPaso #walmartshooting. His name is patrick crusius pic.twitter.com/fhV0hUi9tP call_me_ricky_(@ Rickyh180) link

In een school in de buurt van het winkelcentrum is intussen een plek ingericht waar overlevenden en familieleden elkaar kunnen terugvinden. Mensen staan in de rij om bloed te geven voor de slachtoffers. De politie roept bewoners in de regio ook op om zo snel mogelijk hun steentje bij te dragen.

De situatie is lastig voor de politie omdat de dader op verschillende plekken toegeslagen heeft. Zo schoot hij onder meer op de parking en in een Walmart, de plek waar de meeste slachtoffers gevallen zouden zijn. Burgemeester Dee Margo gaf eerder mee dat er drie verdachten opgepakt waren, maar die informatie klopt dus niet. “Het is een tragedie, ik ben in shock”, liet hij weten.

Blood needed urgently. Multiple injured transported to various hospitals. Blood donation centers Vitalent Blood Services at 424 s Mesa Hills and 133 N Zaragoza EL PASO POLICE DEPT(@ EPPOLICE) link

De eigenaar van Landry’s Seafood ving drie werknemers van Walmart op die konden ontsnappen. “Op het nieuws zie je constant zo’n dingen, maar we hadden nooit durven denken dat het deze keer in onze buurt zou gebeuren”, aldus Oscar Collazo.

Op een video op Twitter is te zien hoe mensen onder tafel schuilen terwijl de schietpartij aan de gang is. Een ander filmpje brengt de evacuatie van bezoekers van het winkelcentrum in beeld. Ze gaan onder toeziend oog van gewapende agenten met de handen omhoog naar buiten.

President Trump laat ondertussen weten dat God de slachtoffers en hun familie zal bijstaan.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Kendall en Kianna Long waren bij de diepvriesafdeling toen de schutter zijn dodelijke kogels afvuurde. Ze verlieten de winkel en verstopten zich in een container. Walmart-medewerkster Leslie Diaz bevond zich in de winkel op het moment van de schoten. “Het begon buiten de winkel. Ik hoorde knallen die steeds dichterbij kwamen. Toen begon iedereen te rennen.”

President Donald Trump besprak het drama inmiddels met de Texaanse gouverneur Gregg Abbott en minister van Justitie Bill Barr. Hij heeft het over “een vreselijke schietpartij met veel doden”. El Paso is een stad met 680.000 inwoners in het westen van Texas, in de buurt van de grens met Mexico.

Volgens de ngo Gun Violence Archive is de schietpartij in El Paso al de 249e schietpartij waarbij vier personen of meer geraakt worden sinds het begin van het jaar.

Eerder deze week werden twee werknemers van een Walmart al doodgeschoten in Southaven (Mississippi). Een schietpartij op het Gilroy Garlic Festival in Californië kostte het leven aan drie mensen.

Adair and I are devastated by the tragic events unfolding in our City. Our hearts go out to the victims and gratitude to our first responders. We will continue to keep you updated. pic.twitter.com/AKzgwtVWgs Mayor Dee Margo(@ mayor_margo) link