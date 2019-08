Schietpartij in volle avondspits in VS: twee doden, verdachten op de vlucht HAA

09 augustus 2019

17u11

Bron: CNN, ABC News 0 Bij een schietpartij op een snelweg in Houston (Texas) zijn twee doden gevallen. Het incident gebeurde donderdagavond lokale tijd in volle avondspits. De schutter had de wagen met de slachtoffers eerst aangereden, om vervolgens het vuur te openen op de twee mannelijke inzittenden. De dader en zijn kompaan sloegen na de feiten op de vlucht en zijn nog steeds spoorloos.

De politie werd aanvankelijk opgeroepen voor een verkeersongeluk op de drukke Interstate 10, maar toen agenten iets na 18 uur ter plaatse kwamen, stelden ze vast dat er een schietpartij was gebeurd. Volgens de politie werd de wagen met de slachtoffers eerst aangereden, op een manier die vergelijkbaar is met het zogeheten PIT manoeuvre. Dat is een techniek die door de politie wordt gebruikt om vluchtende voertuigen tot stoppen te brengen.

Twee verdachten stapten na de aanrijding uit hun auto, waarna een van hen het vuur opende op het geramde voertuig. De politie meldt dat de schutter vermoedelijk een semiautomatisch geweer gebruikte en meerdere schoten heeft gelost. Ook toen de beschoten wagen heuvelafwaarts rolde en uiteindelijk tot stilstand kwam, bleef de kogelregen voortduren.

Marihuana

De verdachten sloegen op de vlucht nadat de schutter plots zelf beschoten werd door een getuige van de schietpartij. Die had in zijn voertuig een wapen liggen, waarmee hij meerdere keren in de richting van de dader schoot. Het is niet duidelijk of de schutter daarbij gewond raakte. Beide mannen liepen terug naar hun wagen, mogelijk een Sedan, en sloegen op de vlucht. Ze zijn nog steeds spoorloos en worden actief opgespoord.

De politie bevestigt dat de twee inzittenden van de aangereden auto zijn omgekomen. Het gaat om twee mannen. Over hun identiteit is niets bekendgemaakt. Volgens politiebronnen werd in het voertuig een grote hoeveelheid marihuana gevonden.

Getuigen

Het motief van de schietpartij is nog onduidelijk. De politie is een onderzoek gestart en houdt alle pistes nog open. “Gaat het om verkeersagressie? Een ongeluk of een afrekening? We weten het nog niet”, zei politiechef Bobby Dobbins gisterenavond op een persconferentie. De snelweg bleef afgelopen nacht dicht voor verder onderzoek.

Een journalist van de lokale tv-zender KHOU was getuige van het wapengeweld. Op Twitter beschrijft Daniel Gotera hoe hij een gewapende man uit een wagen zag stappen die midden op de snelweg begon te schieten. “Ongelooflijk”, tweette hij. Volgens CNN probeerden meerdere getuigen de neergeschoten mannen nog te reanimeren in afwachting van de hulpdiensten, maar kon hulp niet meer baten.

Unreal scene just witnessed on I-10 in Houston, east bound lanes at Holland, just outside the east loop...a guy gets out of his car with gun just shooting in the middle of freeway. Unbelievable. Daniel Gotera(@ DTGoteraKHOU) link