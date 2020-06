Schietpartij in New Mexico bij poging neerhalen standbeeld Redactie

16 juni 2020

08u46

Bron: AD, ANP 8 Bij een schietpartij tijdens schermutselingen rond een standbeeld van een Spaanse militair en veroveraar in de Amerikaanse staat New Mexico is een man gewond geraakt. Demonstranten wilden het beeld van Juan de Oñate in de stad Albuquerque neerhalen maar raakten volgens lokale media slaags met een gewapende groep.

De gewapende groep hoorde tot een burgermilitie die als burgerbescherming in de staat opereert. Het beeld van de Spaanse veroveraar uit de zestiende eeuw staat voor de deur van een museum in de Amerikaanse stad. Op beelden van het incident is te zien hoe een man in een worsteling is verwikkeld met demonstranten. Hij trekt een wapen en schiet vijf keer. Daarna blijft een gewonde op straat liggen.

Standbeelden van landveroveraars en voorstanders van slavernij uit het verleden staan in de hele wereld ter discussie door de demonstraties tegen politiegeweld en racisme. Actievoerders gingen en gaan wereldwijd de straat op na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd bij zijn arrestatie in de Amerikaanse stad Minneapolis.

We just obtained video of the shooting. pic.twitter.com/yjB6NHdKe2 Megan Abundis(@ meganrabundis) link

Lees ook: “Van een politieagent moet je bang zijn. Dat is één van de eerste dingen die ik geleerd heb toen ik naar de VS verhuisde” (+)