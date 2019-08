Schietpartij in moskee in Noorwegen, man stormt binnen met helm en uniform FVI

10 augustus 2019

17u41

Bron: Belga 20 In een moskee in Bærum, vlakbij de Noorse hoofdstad Oslo is vanmiddag een persoon neergeschoten toen een schutter de moskee bestormde. Er werd al een verdachte gearresteerd. Het is nog niet bekend hoe ernstig het slachtoffer gewond is geraakt in het al-Noor Islamic Centre. De dader had volgens het hoofd van het gebedshuis meerdere vuurwapens bij zich.

De schutter zou een jonge blanke man zijn die een helm en een uniform droeg. Irfan Mushtaq, het hoofd van de moskee, getuigt: “Een van onze leden is neergeschoten door een jonge blanke man met een helm en uniform." De dader zou een geweer en twee pistolen bij zich hebben gehad en in het gebouw om zich heen hebben geschoten.

De politie in Oslo heeft op Twitter gepost dat er rond 16.45 uur een “schietincident” heeft plaatsgevonden. “Eén persoon is neergeschoten. De verwondingen die het slachtoffer heeft opgelopen zijn nog onbekend. Een dader is gearresteerd”. In een verdere tweet schreven ze: “Niets wijst erop dat er meer mensen betrokken waren bij de schietpartij.” Omroep NRK bericht dat de verdachte in de moskee is overmeesterd voordat agenten arriveerden. De politie heeft dat nog niet bevestigd.