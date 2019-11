Schietpartij in middelbare school in Californië: vrouw gedood, 15-jarige verdachte gevat ADN/SVM

14 november 2019

17u26 10 In een middelbare school in Santa Clarita, nabij de Californische stad Los Angeles, heeft zich vanmorgen vroeg (plaatselijke tijd) een schietpartij voorgedaan. Eén vrouw is daarbij omgekomen, twee mannen verkeren in kritieke toestand. Nog een andere man raakte gewond, maar hij stelt het intussen goed. Een vijftienjarige jongen kon een uur na de feiten als hoofdverdachte opgepakt worden.

De betrokken school telt in totaal zowat 2.500 scholieren. Op luchtbeelden van lokale mediastations was te zien hoe zeker drie mensen met brancards werden buitengebracht. Grote groepjes scholieren werden ook met hun handen in de lucht door gewapende agenten uit de school geëscorteerd.

Er werd uitdrukkelijk gevraagd om de omgeving te vermijden. “Aan de ouders, onze manschappen zijn ter plaatse om jullie kinderen te beschermen”, benadrukte de politie.

“Gevat”

Er werd een grote klopjacht georganiseerd naar een Aziatische mannelijke verdachte in donkere kleding. Het zou gaan om een jongen van 15 jaar oud, hij zou deel uitmaken van de schoolgemeenschap. Intussen zou de vermoedelijke schutter zijn opgepakt, melden Amerikaanse media op gezag van de sheriff. De jongeman raakte zelf gewond en wordt verzorgd in een lokaal ziekenhuis. Wat zijn verwondingen zijn, is niet geweten.

De dader handelde hoogstwaarschijnlijk alleen. De politie onderzoekt geruchten dat hij bedreigingen zou hebben gepost op sociale media. Ze vraagt mensen die dergelijke bedreigingen gezien zouden hebben dit zo snel mogelijk te laten weten om dit meteen te onderzoeken.

Update regarding the shooting at #SaugusHigh, suspect is in custody and being treated at a local hospital. Alex Villanueva(@ LACoSheriff) link

Lockdown

In het schoolgebouw werd een vuurwapen gevonden. De hulpdiensten zijn nog steeds massaal aanwezig, de “lockdown” voor de omliggende scholen is intussen opgeheven. Aan buurtbewoners werd gevraagd om deuren op slot te doen en binnen te blijven.

In de VS zijn er op scholen veel schietincidenten. Volgens statistieken uit 2018 die van 180 schooldagen per jaar uitgaan, zijn er gemiddeld elke acht dagen schietincidenten op onderwijsinstellingen. Volgens de krant USA Today waren er dit jaar in Amerikaanse scholen al minstens dertig schietpartijen waarbij mensen zijn gedood of verwond.

Volgens het Witte Huis volgt president Donald Trump de gebeurtenissen in Californië goed op.