Schietpartij in middelbare school in Californië: twee dodelijke slachtoffers (14 en 16), jarige dader (16) zwaargewond ADN/SVM

14 november 2019

17u26 10 In een middelbare school in Santa Clarita, nabij de Californische stad Los Angeles, heeft zich vanmorgen vroeg (plaatselijke tijd) een fatale schietpartij voorgedaan. Er zijn twee dodelijke slachtoffers te betreuren; een 14-jarige jongen en een 16-jarig meisje. De overlevende gewonden zijn een 14- en 15-jarig meisje, en een 14-jarige jongen. Een 16-jarige jongen kon een uur na de feiten als hoofdverdachte opgepakt worden. Hij raakte zelf zwaargewond. Het was vandaag zijn verjaardag.

De betrokken school, Saugus High School, telt in totaal zo’n 2.500 scholieren. Op luchtbeelden was te zien hoe mensen met brancards werden buitengebracht. Groepen leerlingen werden door gewapende agenten uit de school geëscorteerd. “Aan de ouders, onze manschappen zijn ter plaatse om jullie kinderen te beschermen”, benadrukte de politie.

Verjaardag

Een klopjacht naar een ‘jonge Aziatische mannelijke verdachte in donkere kleding’ volgde. Het gaat om een jongen van 16 jaar oud - net vandaag was het zijn verjaardag, meldt CNN uit politiebron. Hij is een leerling van de school.

Intussen is de jonge schutter opgepakt, meldt sheriff Alex Villanueva. De jongeman raakte zelf zwaargewond en wordt verzorgd in het ziekenhuis. De tiener is er volgens de sheriff “erg aan toe”.

Video

Volgens ABC nam de leerling die ochtend plots een wapen uit zijn rugzak en begon hij op anderen te schieten, voor hij zichzelf in het hoofd schoot. In het schoolgebouw werd zijn vuurwapen gevonden.

De dader handelde hoogstwaarschijnlijk alleen. De politie onderzoekt geruchten dat hij bedreigingen zou hebben gepost op sociale media. Ze vraagt mensen die dergelijke bedreigingen gezien zouden hebben dit zo snel mogelijk te laten weten, om dit meteen te onderzoeken. Speurders bekijken ook een video waarin te zien is hoe de schietpartij begon, meldt CNN.

Lockdown

De hulpdiensten zijn nog steeds massaal aanwezig, de “lockdown” voor de omliggende scholen is wel opgeheven. Aan buurtbewoners werd gevraagd om deuren op slot te doen en binnen te blijven. Volgens het Witte Huis volgt president Donald Trump de gebeurtenissen in Californië goed op.

In de VS zijn er op scholen veel schietincidenten. Volgens statistieken uit 2018 die van 180 schooldagen per jaar uitgaan, zijn er gemiddeld elke acht dagen schietincidenten op onderwijsinstellingen. Dit jaar zouden er al 85 incidenten met vuurwapens op scholen zijn geweest.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be