Schietpartij in Jersey City: doel was joodse winkel ADN

11 december 2019

15u54

Bron: Belga 0 De schutters die eerder vandaag het vuur openden in Jersey City, dichtbij New York, viseerden een joodse kruidenierswinkel. Dat heeft de burgemeester vandaag gezegd. Hij gaf opdracht om plekken waar de joodse gemeenschap veel komt, beter te beschermen.

Bij de schietpartij kwamen vier mensen om het leven, naast de twee schutters.

"Na onderzoek van de beelden van de bewakingscamera's is het duidelijk dat de twee individuen de joodse kruidenierszaak viseerden", zei de burgemeester van Jersey City, Steven Fulop. "Ik ben zelf joods en ik ben fier om te leven in Jersey City, dat altijd gastvrij is geweest voor iedere bezoeker", voegde hij eraan toe. "Haat en antisemitisme hebben hier geen plaats. “

Ook de burgemeester van New York, Bill de Blasio, weet de schietpartij aan een groeiend antisemitisme en gaf opdracht aan zijn politiekorps om joodse gebouwen beter te beschermen.



Volgens een rapport van de Anti-Defamation League (ADL), een organisatie die racisme en antisemitisme bestrijdt, was er in 2018 een recordaantal van 1.879 antisemitische incidenten en was er ook een toename van het gebruik van geweld bij die incidenten.