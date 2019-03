Schietpartij in hotel in Amerikaanse Rockford, schutter op de vlucht TT AW

07 maart 2019

18u01

Bron: Belga, ABC News 2 In een hotel in de stad Rockford, in de Amerikaanse staat Illinois, heeft zich een schietpartij voorgedaan. Dat zegt de politie van de stad op Twitter. De vermoedelijke schutter zou voortvluchtig zijn volgens Amerikaanse media.

De schietpartij deed zich omstreeks 9 uur (lokale tijd) voor in het Extended Stay-hotel. Eén agent werd neergeschoten, zijn toestand is niet bekend. De vermoedelijke schutter is een 45-jarige man die in het hotel logeerde. Hij vuurde met een geweer en zette het op een lopen.



De politie is massaal ter plaatse. Ook de federale politie van Chicago is ter plaatse. Zij spreken over een “gewapende gevaarlijke voortvluchtige” persoon.