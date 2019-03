Schietpartij in hotel in Amerikaanse Rockford, schutter klemgereden TT AW

07 maart 2019

18u01

Bron: Belga, ABC News 2 In een hotel in de stad Rockford, in de Amerikaanse staat Illinois, heeft zich een schietpartij voorgedaan, zo hebben meerdere Amerikaanse media op gezag van de politie gemeld. Een agent raakte zwaargewond en verkeert in levensgevaar.

De schietpartij deed zich omstreeks 09.00 uur plaatselijke tijd voor aan het Extended Stay-hotel. Wetsdienaars kwamen een 39-jarige man - voorheen was 45 jaar gezegd - arresteren in verband met een reeks misdrijven waaronder gewapende overvallen en inbraken.



De man schoot op een agent die zwaar gewond raakte, een heelkundige ingreep onderging en voor zijn leven vecht. Ook zou er een vrouw gewond zijn geraakt.



De schutter ging daarna op de vlucht met een wagen. Het kwam tot een dolle achtervolging die eindigde toen de auto in een gracht naast de snelweg belandde. De bestuurder zou nog steeds in de wagen zitten. Of hij al dan niet gewond is, is onduidelijk. Hij zou onderhandelen met de autoriteiten.