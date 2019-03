Schietpartij in Amstelveen was mislukte liquidatie Koen Voskuil

16 maart 2019

12u51

Bron: AD.nl 0 In het Nederlandse Amstelveen heeft er vanmiddag een schietpartij plaatsgevonden aan De Grote Wielen in Westwijk. De 55-jarige Ahmet G., verdacht van drugshandel, was het belangrijkste doelwit. Hijzelf en zijn dochter raakten gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Ahmet G. is door een been geschoten en is buiten levensgevaar. Zijn dochter is in haar enkel geraakt.



Bronnen uit het criminele milieu spreken van een mislukte liquidatie. Waarschijnlijk haperde het wapen van de schutter(s) en ontsnapte G. daardoor aan de dood, meldt Het Parool. Het is nog onduidelijk waarom rivalen hem wilden laten liquideren. De politie is op zoek naar twee verdachten.

Cocaïnehandel

G. is volgens een bron uit het criminele milieu ‘een grote jongen’ in dat wereldje. Hij wordt door de politie in verband gebracht met vermeende betrokkenheid bij grootschalige handel in cocaïne. G. deed volgens de bron zaken met onder andere Ridouan Taghi, de meest gezochte crimineel van Nederland die opdracht zou hebben gegeven voor meerdere liquidaties, en pogingen tot moord in Amsterdam en Utrecht.

G. deed volgens de bron ook zaken met de drugshandelaar Samir “Scarface” Bouyakhrichan - die in 2014 in Zuid-Spanje geliquideerd werd - en de Ierse gangsterfamilie Kinahan. G. is een prominent gezicht van de Turkse gemeenschap in Nederland en werd al in verband gebracht met de Turkse heroïnemaffia.

‘Professor’

G., die vanwege zijn brilletje ‘de professor’ wordt genoemd, weerspreekt via zijn advocaat dat hij een grote drugshandelaar is. Ook ontkent hij van doen te hebben met recente granaataanslagen.

“Mijn cliënt wordt weggezet als een heel gevaarlijke man die met handgranaten in de weer is, maar daar zegt hij helemaal niets van te weten,” zegt Jan-Hein Kuijpers tegen Het Parool. “Momenteel is hij verdachte in een zaak rond vier kilo cocaïne en het witwassen van een nog niet precies gespecificeerd geldbedrag. Dát is de drugshandel waarvan sprake is. G. is vooral blij dat hij nog leeft.”

Eerder zat Ahmet G. in België in de gevangenis vanwege een veroordeling tot twee jaar voor betrokkenheid bij een wietkwekerij.

I.v.m mogelijk achtergebleven explosieven doet het Team Explosieven Verkenning (TEV) ter plaatse onderzoek en is de omgeving afgezet. (2/2) Politie Amsterdam eo(@ Politie_Adam) link

Explosieven

De politie had de omgeving van de woning van G. aan het begin van de middag ruim afgezet omdat vermoedelijk explosieven waren achtergebleven bij de plaats van de schietpartij. Experts hebben die niet gevonden. Zeker doordat sprake was van die explosieven, waren politie, brandweer en andere hulpdiensten in vol ornaat uitgerukt. Ook de traumahelikopter landde in de buurt.

Inmiddels is het in de wijk alweer een stuk rustiger.

De Grote Wielen is een straatje in de Westwijk in Amstelveen, met grote, relatief dure huizen. Vlakbij is een grote speeltuin, de Avontuurlijke Speelplaats Grote Wielen. “Ik ga daar vaak met mijn kinderen naartoe”, zegt een buurtbewoner. “Ik schrok toen ik van de schietpartij hoorde. We blijven binnen.”