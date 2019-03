Schietpartij in Amstelveen: 2 personen neergeschoten, mogelijk explosieven ter plaatse FVI

16 maart 2019

12u51

Bron: ANP, Belga 0 In het Nederlandse Amstelveen heeft er vanmiddag een schietpartij plaatsgevonden aan De Grote Wielen in Westwijk, zo heeft de lokale omroep RTV Amstelveen gemeld. Daarbij zijn twee mensen neergeschoten. Dat bevestigt de woordvoerster van de Nederlandse politie. Er zijn mogelijk ook explosieven achtergebleven. Het Team Explosieven doet daar onderzoek naar. Daarbij zouden ook woningen in de omgeving zijn ontruimd.

De lokale omroep RTV Amstelveen meldt dat het om een dochter en een vader gaat en dat er volgens getuigen geschoten is met automatische wapens. De politie kan dat laatste niet bevestigen en weet nog niet of er sprake is van een liquidatie.

Er hangt een politieheli boven de wijk en is een traumahelikopter uitgerukt. Er is veel politie ter plaatse. De slachtoffers zouden lichtgewond naar het ziekenhuis vervoerd zijn. Over hun toestand en identiteit is niets bekend. De verdachten zijn nog voortvluchtig.

De Grote Wielen is een straatje in de Westwijk in Amstelveen. Vlakbij is een grote speeltuin, de Avontuurlijke Speelplaats Grote Wielen. “Ik ga daar vaak met mijn kinderen naartoe”, zegt een buurtbewoner. “Ik schrok toen ik van de schietpartij hoorde. We blijven binnen.”

I.v.m mogelijk achtergebleven explosieven doet het Team Explosieven Verkenning (TEV) ter plaatse onderzoek en is de omgeving afgezet. (2/2) Politie Amsterdam eo(@ Politie_Adam) link