Schietpartij in Amerikaanse carwash: vijf doden HA

28 januari 2018

17u11

Bron: ANP, DPA 1 Vijf mensen zijn om het leven gekomen bij een schietpartij in een carwash in de buurt van Pittsburgh, in de Amerikaanse staat Pennsylvania .

De politie trof de vijf lichamen aan van drie mannen en twee vrouwen rond drie uur lokale tijd. Ze heeft nog geen duidelijkheid over de toedracht, maar vermoedt dat de schutter ook bij de slachtoffers hoort. Er viel ook een gewonde. Er is geen gevaar meer voor de omgeving. De identiteit van het vijftal is nog niet vrijgegeven.