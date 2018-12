Schietpartij bij speeltuin in Rotterdam, politie arresteert vier verdachten Maren Verbunt

26 december 2018

20u17

Bron: AD.nl 0 Op het Adrianaplein in Rotterdam vond vanmiddag rond 16.10 uur een schietpartij plaats. De politie schoot meerdere keren en arresteerde vier mannen. Eén verdachte raakte gewond tijdens het incident en moest gereanimeerd worden.

Aanleiding van de schietpartij was vermoedelijk een ruzie bij het speeltuintje op het plein in het Oude Westen in Rotterdam-Centrum. Agenten gingen ter plekke om poolshoogte te nemen nadat ze een melding kregen. Toen er werd geschoten, trokken ook de agenten hun wapen en losten eerst waarschuwingsschoten. Toen dat niet hielp en de situatie te dreigend werd, schoten de agenten opnieuw.



Onderzoek moet uitwijzen of de verdachte hierbij gewond is geraakt of bij de eerdere schoten die vielen. Er werd meer dan tien keer geschoten.

Vuurwapen

Een vrouw die op het plein was, krijste het uit toen de hulpdiensten zich over de gewonde man bogen en probeerde bij hem te komen maar de politie hield haar tegen. De politie spreekt uiteindelijk over vier verdachten, onder wie de gewonde man.

De politie zette onmiddellijk na de schietpartij het gebied af. Agenten onderzochten vuilcontainers in de omgeving op zoek naar een vuurwapen. Later werd de vuilnis ook speciaal opgehaald voor onderzoek. De brandweer kwam ter plekke met grote lampen om het plein te verlichten.

Politie houdt drie mannen aan na schietpartij bij Adrianaplein in Rotterdam. Een verdachte is gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Aanleiding zou vermoedelijk een ruzie zijn. Politie heeft vuurwapen moeten gebruiken om situatie onder controle te krijgen. Onderzoek loopt. Politie Rotterdam eo(@ Politie_Rdam) link

Er was zojuist een schietpartij in de Bajonetstraat in Rotterdam. Politie is ter plaatse, meer informatie volgt. Politie Rotterdam eo(@ Politie_Rdam) link