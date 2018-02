Schietpartij aan hoofdkwartier NSA: 1 gewonde, 1 arrestatie mvdb

14 februari 2018

16u37

Bron: Reuters 6 Er is geschoten bij een ingang van het complex waarin de Amerikaanse inlichtingendienst NSA (National Security Agency) is gevestigd. De bestuurder van een zwarte auto zou er op een veiligheidsbarrière zijn ingereden. De NSA liet al snel weten dat alles onder controle is en dat andere ingangen van het complex open zijn gebleven.

Een persoon is aangehouden en een persoon is gewond geraakt, meldden lokale media in de staat Maryland. Eerder was er sprake van drie gewonden. Het is niet duidelijk wat zich er vandaag precies heeft afgespeeld, maar beelden tonen een zwarte SUV die kennelijk is ingereden op een betonnen afzetting. De nabijgelegen snelweg is afgesloten voor politie-onderzoek.

In maart 2015 werd een man gedood toen die samen met een tweede inzittende in een auto een hek ramde van het NSA-complex dat gelegen is op de militaire basis Fort Meade (Maryland), dat bijna 30 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Washington DC ligt. In Fort Meade zijn ook nog andere inlichtingendiensten gevestigd. Het Witte Huis heeft president Donald Trump officieel op de hoogte gesteld van het incident. De plaatselijke politie bevestigde de schietpartij, maar liet weten dat de NSA het onderzoek zelf voert.

President Trump has been briefed on the situation outside the NSA headquarters in Fort Meade, Maryland, CBS News has learned; threat has reportedly been contained https://t.co/2yi8FnLgB5 pic.twitter.com/uQ9QYgogTs — CBS News (@CBSNews) February 14, 2018

DEVELOPING: Security incident being investigated after reports of shooting outside National Security Agency (NSA). https://t.co/rnvLPYdHLn - @nbcwashington pic.twitter.com/nJxQnCyiMY NBC News(@ NBCNews) link