Schietles voor kinderen vanaf 6 jaar: slim of levensgevaarlijk?

22 mei 2019

Bron: CNN

In de Amerikaanse staat North Carolina organiseert schietinstructeur Michael Pegram vanaf nu ook lessen voor kinderen vanaf 6 jaar. Volgens de man is dat goed voor de hen, omdat ze op die manier op een veilige manier met de wapens kunnen omgaan. Veel gezinnen hebben ook wapens in huis in de VS, maar is kinderen laten omgaan met wapens op zo’n jonge leeftijd effectief een goed idee?