Schietincident aan bekende Dom van Berlijn: agent schiet "losgeslagen man" in de benen

03 juni 2018

17u23

Bron: Belga, BBC, Twitter 9 De omgeving van de bekende Dom van Berlijn - een van de belangrijkste kerken in de Duitse hoofdstad - is afgesloten na een schietincident. Volgens een woordvoerster van de politie in Berlijn heeft een agent op een "losgeslagen man" geschoten. Hij is gewond aan de benen, zo bevestigt de politie op Twitter.

Er zou ook een agent gewond zijn geraakt bij het incident, volgens de woordvoerster. De politie is rond 16 uur aangekomen aan de kerk omdat een man er herrie schopte in het gebouw. Volgens de Duitse krant Die Welt zwaaide de man met een mes. Een agent heeft daarop zijn dienstwapen gebruikt.

De politie vraagt om niet te speculeren over de situatie: de zaak moet eerst grondig onderzocht worden alvorens meer details kunnen gegeven worden. Er wordt ook niet uitgegaan van een terreurincident, melden lokale media.

Op Twitter zijn video's geplaatst door ooggetuigen waarop agenten met machinegeweren te zien zijn.

Berliner Dom

De Berliner Dom ligt op het historische 'Museumsinsel' midden in de Duitse hoofdstad. Het is een van de belangrijkste kerken in de stad. Vooral op zondag zijn daar veel toeristen aanwezig.

