Schietgrage blondine overlaadt jong wapentalent (4) met complimenten: "Coolste dat ik ooit gezien heb", video verhit gemoederen in VS

08 mei 2018

07u27

Bron: RTL 14 Een video van een 4-jarige jongen die glunderend een (ongeladen) wapen hanteert en daarvoor pluimen op de hoed wordt gestoken door een jonge vrouw, verhit de gemoederen in de VS. De beelden werden geschoten tijdens de jaarlijkse NRA-conventie, de Amerikaanse wapenlobby, in Dallas.

"Dit is schattig"

Maverick heet de koter in kwestie. Kendall Jones, de blonde vrouw in beeld en wapenlobbyist, deelde het filmpje op haar Instagramaccount, samen met de commentaar: "Als dat niet het coolste is dat ik ooit heb gezien?! Een goede opvoeding! Vier jaar en hij weet hoe hij met een Bergara (een wapenmerk, nvdr.) moet omgaan." De kleuter lijkt inderdaad erg goed te weten hoe hij het tuig moet bedienen. Op vraag van Jones laadt Maverick vlot de hendel van het machinegeweer, en hij kan ook bijzonder goed overweg met de patroonhouder. Het levert hem prompt een high five van Kendall op. De vrouw is duidelijk in haar nopjes bij het zien van zo veel wapentalent. "Dit is schattig", sluit de Amerikaanse de video af.

Het filmpje wordt druk gedeeld door wapenlobbyisten, maar zorgt ook voor controverse. Een 4-jarige die handig een machinegeweer bedient, vinden sommigen verre van normaal. Ze vergelijken de video met beelden die Islamitische Staat verspreidt van kinderen met wapens. Shannon Watts, een moeder en anti-vuurwapenmilitante, wijst er op Twitter op dat jaarlijks 5.790 kinderen in de VS medische verzorging nodig hebben voor schotwonden. "In 21 procent van die gevallen gebeurden de verwondingen per ongeluk. Ieder jaar sterven er ongeveer 1.300 Amerikaanse kinderen ten gevolge van schotwonden", vervolgt ze.

Jachttrofeeën

Kendall Jones haalde zich eerder al de woede van velen op de hals. Ook bij ons. De Amerikaanse is immers gek op jagen en pronkt maar al te graag met jachttrofeeën in Afrika. Toen ze 13 jaar was, trok ze voor het eerst naar het continent om daar op de ‘Grote Vijf’ te jagen: buffels, leeuwen, luipaarden, neushoorns en olifanten. Vier jaar geleden werd nog een petitie tegen de hobby van de blondine opgericht.