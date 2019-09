Schietende man dreigt brug op te blazen in Kiev ADN

18 september 2019

21u02

Een man is vandaag in de Oekraïense hoofdstad Kiev opgepakt nadat hij vanuit zijn auto was beginnen te schieten. Ook dreigde hij de brug over de rivier Dnjepr waar hij op stond, op te blazen. Voor zover bekend vielen er geen doden of gewonden.

De man blokkeerde het verkeer door zijn auto overdwars neer te zetten. Daarnaast lag het metroverkeer in de metropool enige tijd stil. Een groot aantal politiewagens en bewapende agenten kwam ter plaatse, terwijl speciale eenheden en sluipschutters de brug bewaakten.

De politie van Kiev liet weten dat het incident ongeveer twee uur duurde. Een politiefunctionaris zei dat de eenheden het incident beschouwden als "een voorbereiding op een terroristische daad".



Verschillende media melden dat het gaat om een oud-soldaat van het Oekraïense leger. Hij zou van de Krim komen, het eiland dat in 2014 werd geannexeerd door Rusland. Burgemeester Vitali Klitsjko van Kiev vertelde journalisten dat de dader mogelijk onder invloed was van drugs of alcohol.