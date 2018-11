Scheve toren van Pisa staat weer wat minder scheef TT

21 november 2018

23u34

Bron: ANSA, CNN 0 Scheef zal hij altijd blijven, en daar zijn ze in Pisa maar wat blij om, gezien de massale stroom toeristen waar hun beroemde toren voor zorgt. Toch is het bouwwerk de afgelopen zeventien jaar weer wat rechter komen te staan: en wel exact vier centimeter, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

De toren is tussen 1993 en 2001 gestabiliseerd omdat het bijna 15.000 ton zware gebouw uit de twaalfde eeuw maar bleef verder zakken. En die jarenlange werken hebben tot vandaag nog altijd effect, zo blijkt. Over die periode van acht jaar slaagden de ingenieurs er niet alleen in de toren ongeveer 45 centimeter recht te trekken, sinds het einde van de werken is het gebouw vanzelf nog eens vier centimeter rechter komen te staan. De hellingsgraad bedraagt nu dezelfde als aan het begin van de 19de eeuw, en dat is beter dan de wetenschappers hadden verwacht.

De toren van Pisa leunt nu nog een kleine 4 meter over, tegenover 4,5 meter in de jaren 90. De komende twee- tot driehonderd jaar zal de toren sowieso niet omvallen, maken de Italiaanse ingenieurs zich sterk. Recht zal de toren echter nooit komen te staan, en dat willen de inwoners van Pisa ook niet. Hun wereldberoemde scheve toren lokt elke dag duizenden toeristen naar de stad.

De toren van Pisa begon door een zachte ondergrond al scheef te zakken meteen na de start van de bouwwerken in 1173. De werken lagen lange tijd stil en duurden in totaal 200 jaar. Over die periode probeerden de ingenieurs die aan het project werkten de toren rechter te maken door bij het toevoegen van een nieuwe verdieping loodrecht te bouwen. Daardoor staat de toren niet enkel scheef, maar is hij eigenlijk ook krom gebouwd.

