Scheten stoppen politieverhoor: "Hij bleef winderig waardoor ik het verhoor stopte"

Bron: ANP, BBC 3 Jackson County Detention Center Sean Sykes Jr. Een verdachte die blijft ontkennen, emotioneel is, of juist zwijgt, politieverhoren gaan soms moeizaam. Dat ondervond het politiekorps van Kansas City ook tijdens een verhoor in september. De politieonderzoekers staakten de ondervraging. De reden: de verdachte liet constant scheten.

Sean Sykes Jr. werd in september opgepakt wegens wapen- en drugsbezit en uiteindelijk weer vrijgelaten. Begin november werd de 24-jarige Amerikaan weer in hechtenis genomen. Details over het opmerkelijke eerste verhoor kwamen naar buiten bij een rechtbankzitting, melden Amerikaanse media.

De man ontkende in bezit te zijn van wapens en drugs. "Toen we vroegen naar zijn adres leunde hij naar een kant van zijn stoel en liet een luide scheet", staat te lezen in een politierapport. Vervolgens liet hij bij wijze van antwoorden bij elke vraag een wind. "Hij bleef winderig waardoor ik het verhoor stopte", verklaarde een politieagent. De rechtszaak tegen de man gaat volgende week verder.