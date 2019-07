Scherpschutters doden vijf mensen bij antiregeringsprotest in Soedan nla

29 juli 2019

17u40

Bron: Belga 0 Bij antiregeringsprotest in Soedan zijn vier schoolkinderen en één volwassene door scherpschutters om het leven gebracht. Dat heeft een artsenorganisatie vandaag meegedeeld.

Een groep leerlingen van een middelbare school was vandaag in de stad El-Obeid, in de centraal gelegen staat Shamal-Kordofan, op straat gekomen om te protesteren tegen het bewind van de de militaire overgangsraad in Soedan. Maar de manifestanten werden onder vuur genomen door scherpschutters. Dat meldt het Centrale Comité van Soedanese Dokters (CCSD). Er vielen in totaal vijf doden, maar er raakten tientallen mensen gewond. Sommigen van hen bevinden zich nog in kritieke toestand.

Over de achtergrond van de scherpschutters bestaat geen duidelijkheid.

Avondklok

De staat Shamal-Kordofan heeft naar aanleiding van de schietpartij een avondklok ingesteld in El-Obeid en in drie andere steden in de regio. De maatregel geldt tussen 21.00 en 6.00 uur (lokale tijd). Het is nog niet duidelijk hoe lang de avondklok van kracht blijft.

Straatprotesten

In Soedan is het al sinds eind vorig jaar onrustig als gevolg van straatprotest. In april mengde het leger zich en werd president Omar al-Bashir afgezet. Maar heel wat manifestanten zien de huidige militaire overgangsraad als een voortzetting van het Bashir-regime.