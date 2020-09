Schermutselingen tussen politie en demonstranten in Londen bij protest tegen coronamaatregelen ADN

26 september 2020

18u51

Bron: ANP 0 In Londen zijn zaterdagmiddag schermutselingen ontstaan tussen politie en demonstranten. Duizenden betogers hadden zich opnieuw verzameld op Trafalgar Square en ook in Hyde Park om hun afkeer te tonen van de coronamaatregelen. Ze droegen borden mee met teksten als ‘We stemmen daar niet mee in’, ‘Weg met die stomme regels’ en ‘Covid-1984' (verwijzend naar het beroemde boek van George Orwell, red.)

Omdat de tegenstanders van het gevoerde coronabeleid geen afstand hielden en geen mondmaskers droegen, trad de politie op en probeerde de menigte te verspreiden.

Dat leidde tot ongeregeldheden. Er werd gegooid met flessen en gereageerd met de wapenstok. Een aantal mensen, onder wie agenten, liep verwondingen op. De politie pakte zeker 10 demonstranten op. Vier agenten raakten gewond, zegt een woordvoerder van de Londense politie.



Tweede golf

In onder meer de Britse hoofdstad zijn momenteel bijeenkomsten van meer dan zes mensen verboden om de tweede coronagolf die over het Verenigd Koninkrijk trekt, in te perken. Zaterdag meldden de gezondheidsautoriteiten voor de vierde dag op rij een toename van meer dan 6.000 nieuwe besmettingsgevallen. Het dodental nadert de 42.000.

De Britse premier Boris Johnson kondigde dinsdag nieuwe maatregelen aan, nadat de belangrijkste wetenschappelijke adviseur van het land had gewaarschuwd dat het Verenigd Koninkrijk volgende maand elke dag te maken zou kunnen krijgen met 50.000 nieuwe besmettingen als het geen maatregelen neemt. Hij waarschuwde ook dat het Verenigd Koninkrijk medio november met 200 doden per dag te maken kan krijgen zonder actie.

Maatregelen

En dus ging Johnson over tot actie. In heel Engeland waren bijeenkomsten van meer dan 6 mensen uit verschillende huishoudens dan al (sinds 14 september, red.) verboden - zowel binnen als buiten. Dinsdag kwam daar onder meer bij dat bars en restaurants vroeger moeten sluiten (en enkel nog aan tafel morgen serveren). Mondneusmaskers worden op meer plekken verplicht.

