Schermutselingen tussen inwoners en migranten in Casablanca

04u17

Bron: Belga

AFP Marokkanen en migranten gingen met elkaar in de clinch in de wijk Derb al-Kebir.

In de Marokkaanse havenstad Casablanca is het vrijdagavond kort tot opstootjes gekomen tussen inwoners en migranten uit de sub-Sahara. Een ruzie tussen jongeren van de twee groepen ontaardde in achtervolgingen en gevechten. Ze bekogelden elkaar met stenen, vernielden auto's en staken vuilnisbakken en autobanden in brand.