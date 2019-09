Schermutselingen in Egypte bij protesten tegen president kv

22 september 2019

02u58

Bron: Belga 0 In Suez, in het noordoosten van Egypte, is het gisteravond tot schermutselingen gekomen tussen de politie en honderden manifestanten die het vertrek van president Abdel Fattah al-Sisi eisen. Dat melden getuigen.

Voor de tweede nacht op rij kwamen manifestanten op straat in centrum van Suez, om te betogen tegen de regering. De ordediensten waren talrijk aanwezig en kregen steun van pantservoertuigen.

Volgens een manifestant die anoniem getuigde aan het Franse persagentschap AFP, hadden de ordediensten traangas, rubberkogels en echte kogels gebruikt. De manifestant gewaagde dan ook van gewonden.



Een bron bij de veiligheidsdiensten bevestigde de aanwezigheid van enkele tientallen manifestanten in Suez, maar gaf geen details over de reactie van de autoriteiten.

In Caïro waren politieagenten gisteren ingezet aan het Tahrirplein, symbool van de revolutie in 2011. De avond voordien waren daar tientallen manifestanten bijeengekomen om het vertrek van de president te eisen. De politie jaagde de manifestatie uit elkaar. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn 74 mensen opgepakt in Caïro, zo vernam AFP uit een bron bij de veiligheidsdiensten.

Vrijdagavond kwamen manifestanten op straat in verschillende steden in het land, zoals Suez en Alexandrië.

Antiregeringsmanifestaties zijn erg zeldzaam in Egypte. Daar is de noodtoestand in voege. Protestbewegingen zijn verboden sinds president Mohamed Morsi in 2013 door het leger is afgezet. Toen was generaal al-Sisi bevelhebber. De afgelopen dagen werd op sociale media opgeroepen om te betogen. Een zakenman die in ballingschap leeft, Mohamed Aly, riep zaterdag op tot een "mars van miljoen" op 27 september.