Schermutselingen bij nieuwe betoging tegen regering op Haïti

kv

04u56

Bron: Belga

0

REUTERS

In de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince is een manifestatie van ongeveer 2.000 mensen gisteren ontaard in geweld. Betogers sloegen winkelruiten in, bekogelden auto's met stenen en legden belangrijke verkeersassen lam. De politie reageerde met traangas.