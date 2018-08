Schermen op luchthaven Gatwick defect: personeel schrijft vluchtinfo met stift op whiteboard kg

20 augustus 2018

16u58

Bron: Reuters, CNET 0 Op de luchthaven van Gatwick heerst er chaos nadat de digitale schermen in het gebouw het lieten afweten. Het personeel haalde dan maar whiteboards boven om de vertrektijden en gates van de geplande vluchten op te schrijven. Al een “handvol mensen” misten hun vlucht door de panne, zo meldde een woordvoerder aan Reuters.

De luchthaven ten zuiden van Londen kampte deze namiddag met een technisch defect waardoor de vluchtinformatie niet correct werd weergegeven op de schermen.

Om passagiers toch op de hoogte te houden, wordt de informatie nu met de hand opgeschreven op grote whiteboards in de terminals. Een personeelslid met een walkietalkie zou voortdurend in de weer zijn om de tekst te updaten, meldt een reiziger op Twitter. Op foto's is te zien hoe een grote menigte zich verzamelt om het whiteboard te kunnen lezen.



De storing ligt volgens Gatwick bij IT-leverancier Vodafone. Die laatste meldt dan weer dat het defect veroorzaakt werd door een beschadigde kabel. Er wordt gewerkt om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.