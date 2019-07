Scheiding van Amazon-topman Jeff Bezos is rond: schikking ter waarde van 38 miljard dollar TT

06 juli 2019

07u58

Bron: Belga 0 Amazon-oprichter Jeff Bezos heeft een akkoord gesloten met zijn ex MacKenzie Bezos over hun scheiding. Dat meldt Bloomberg. Bezos krijgt van haar ex voor 38 miljard dollar aan Amazon-aandelen.

Het gaat om 19,7 miljoen aandelen, of 4 procent van het bedrijf. Daarmee komt ze op de 22ste plaats in de lijst van Bloomberg Billionaires.

De Amazon-topman houdt zelf 12 procent van de aandelen van zijn bedrijf en blijft de rijkste man ter wereld, met een vermogen van goed 150 miljard dollar.

De romanschrijfster MacKenzie Bezos kondigde ook aan dat al de belangen die ze samen hadden in de Washington Post en Blue Origin voor Jeff zijn. De Amazon-topman behoudt ook het stemrecht over de aandelen die zijn ex houdt.

MacKenzie Bezos beloofde verder dat ze de helft van haar vermogen zal doneren aan goede doelen.

Jeff en MacKenzie Bezos trouwden in 1993 en kregen samen vier kinderen. Begin dit jaar kondigden ze in een gezamenlijke verklaring aan dat ze zouden scheiden. Dat leidde tot onrust, onder meer omdat gevreesd werd dat Jeff Bezos het stemrecht zou verliezen over een deel van zijn aandelen.