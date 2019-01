Scheepswrak uit negentiende eeuw ontdekt tijdens zoekactie MH370 Simone van Zwienen en ttr

02 januari 2019

14u09

Bron: belga, AD.nl 0 De zoektocht naar het al bijna vijf jaar vermiste vliegtuig van Malaysia Airlines, MH370, leverde een onvoorziene ontdekking op. Twee schepen van de Nederlandse bodemonderzoeker Fugro die de zuidelijke Indische Oceaan afspeuren naar mogelijke brokstukken van het toestel, troffen een scheepswrak aan. Waarschijnlijk gaat het om een koopvaardijschip uit de negentiende eeuw.

Het is een zeilschip, maar het lijkt erop dat het steenkool aan boord had, wat de onderzoekers doet vermoeden dat het schip tevens was uitgerust met een stoomturbine. Het wrak ligt volgens Fugro op een diepte van 3.900 meter.

Nadat een sonarscan was gemaakt, heeft Fugro met een onbemande onderzeeër nader onderzoek gedaan. Gaandeweg werd duidelijk dat de resten niet van MH370 konden zijn. Toch hecht Fugro wel belang aan de ontdekking. “Deze vondst heeft ons veel vertrouwen gegeven”, zegt Paul Kennedy, die het Fugro-team leidt. “Het laat zien dat we in staat zijn kleine metaaldeeltjes op de zeebodem te vinden. Delen van MH370 zouden zo’n tien keer zo groot zijn als die van het scheepswrak.”

“Het is een fascinerende vondst”, oordeelt Peter Foley, de Australische leider van de zoekactie. “Maar het is niet waarnaar we op zoek zijn.” Volgens Foley, die werkt voor de Australische Raad voor Transportveiligheid, toont de vondst wel aan dat het team en de apparatuur goed werken. “Als er brokstukken in het zoekgebied liggen, zullen we ze vinden”, denkt hij.

Het toestel was op 8 maart 2014 onderweg van Kuala Lumpur naar Peking, maar kwam daar nooit aan. De piloot vloog een onverklaarbare route voordat het vliegtuig van de radar verdween. Er waren 239 mensen aan boord. De verdwijning van MH370 geldt als een van de grootste mysteries in de luchtvaart.

De vorige Maleisische regering sloot – na jaren van vruchteloos zoeken – een deal met het Amerikaanse particuliere bedrijf Ocean Infinity. Dat zou 70 miljoen dollar (omgerekend zo’n 62 miljoen euro) krijgen als er sporen van het vermiste toestel werden gevonden. Dat zou ergens in de Indische Oceaan liggen.

Eerdere grote zoekacties door Australia, China and Maleisië bleven zonder resultaat. Dat kostte destijds bijna 160 miljoen euro. Inmiddels is een slordige 300 miljoen dollar (263 miljoen euro) besteed aan de zoekexpedities. Het immense gebied dat wordt doorzocht meet 120.000 vierkante kilometer. Ook de Amerikanen hebben vooralsnog niets gevonden.

Werk van de piloot

In Australië zei de directeur van het Australian Transport Safety Bureau afgelopen zomer voor het eerst in het openbaar wat hij persoonlijk denkt van de verdwijning van MH370. Peter Foley zei dat de piloot van het vermiste vliegtuig in ieder geval het eerste uur van de reis controle hield over het toestel. Wel draaide het na veertig minuten plots in een andere richting. Ook dat was het werk van de piloot, aldus Foley. "Een toestel draait niet zomaar."



Volgens de ATSB-baas vloog het toestel nog een tijd door, maar was het volgens hem onwaarschijnlijk dat de piloot nog steeds de controle had toen de Boeing 777 omlaag dook. "De piloot heeft zeker geen landing op het water geprobeerd", aldus Foley.



De data die zijn verzameld via satellieten wijzen op een steile val. De ATSB-baas vermoedt daarom dat het toestel nog een tijd op de automatische piloot vloog en omlaag dook toen de brandstof op was. Waar dat gebeurde, is niet bekend.