Schattig: zeldzame leeuwenwelpjes genieten van de buitenlucht LDW

08 juli 2019

20u03 0 In het Tsjechische dierenpark, het Dvur Kralove Safari Park, wonen twee zeldzame leeuwenwelpjes. Ze werden op 10 mei geboren en mogen nu genieten van de buitenlucht.

Samen met hun moeder Khalila maken de welpjes deel uit van een zeldzame soort leeuwen: de Berberleeuw. Deze soort leeuw leefde in noordelijk Afrika, maar is sinds de jaren 60 uitgestorven in het wild. Minder dan honderd Berberleeuwen leven nog in gevangenschap, het is dus belangrijk voor het voortbestaan van de Berberleeuw dat deze twee welpjes goed worden verzorgd.