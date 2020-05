Schattenjacht in grot loopt fataal af voor vier Grieken AW

16 mei 2020

11u48

Bron: Belga 0 Vier Grieken die in een grot op zoek waren naar een schat bestaande uit gouden munten, hebben hun avontuur niet overleefd. Ze werden volgens de burgemeester van de toeristische stad Loutraki vergiftigd door de uitlaatgassen van een generator die ze inzetten om de grot te verluchten.

De vier, allemaal inwoners van Loutraki, kwamen in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven, bevestigden de brandweer en de politie.



In vele regio's in het midden van Griekenland zijn er al decennia geruchten over schatten die er verborgen zouden zijn. Het zou, nog steeds volgens de geruchten, meestal gaan om schatten van rond de Tweede Wereldoorlog.