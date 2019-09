Schandaal Roemenië: psychiatrische patiënten zitten opgesloten in kooien

05 september 2019

Een mensenrechtenorganisatie heeft beelden verspreid van een psychiatrisch centrum in Sighet in Roemenië. Sommige patiënten zitten opgesloten in kooien. Anderen liggen aan handen en voeten vastgebonden op bed.