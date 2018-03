Schandaal in Auschwitz: Israëlische tiener plast op herdenkingsmonument Caspar Naber & TTR

Bron: AD.nl 0 Een 19-jarige Israëli is gisteren in het voormalige concentratiekamp Auschwitz-Birkenau II gearresteerd nadat hij zijn blaas had geleegd op de trap van een monument voor de slachtoffers van het kamp. Na een urenlang politieverhoor legde het Poolse Openbaar Ministerie hem een boete op van omgerekend zo'n 1.200 euro.

Het incident vond omstreeks 13 uur plaats op de trap van het slachtoffer-monument, vlakbij de ruïnes van de crematoria in het voormalige concentratiekamp. Artikel 261 van het Poolse Wetboek van Strafrecht bepaalt dat "iedereen die een monument of een andere openbare plaats ingericht voor de herdenking van historische gebeurtenissen of personen schendt" wordt gestraft met een boete of gevangenisstraf.

De woordvoerder van het voormalige concentratiekamp reageerde woedend op het incident. "Ik kan me geen soortgelijke gebeurtenis met een Israëlische staatsburger herinneren", verklaarde Bartosz Bartyzel verontwaardigd. Hij zei blij te zijn dat het museumpersoneel adequaat reageerde. "Een gids die het zag gebeuren, handelde zeer snel en efficiënt. Ze waarschuwde de bewaking, die de politie alarmeerde en de tiener vasthield totdat de agenten arriveerden." (Lees verder onder de foto.)

Naakprotest

Vorig voorjaar was het Auschwitz II-Birkenau museum ook al wereldnieuws door een spraakmakend incident. Twaalf vredesactivisten protesteerden toen vlak bij de hoofdpoort tegen de oorlog in Oekraïne. Nadat een van hen een schaap had geslacht, kleedden ze zich uit, hingen een spandoek met "love" aan de hoofdpoort en wilden zich met handboeien vastketenen aan de toegangspoort. Museumbewakers staken daar een stokje voor en belden de politie.

De betogers uit Polen, Wit-Rusland en Duitsland werden gearresteerd wegens monumentenschennis. Een Poolse rechtbank veroordeelde de twaalf in januari dit jaar. De twee organisatoren kregen 18 en 14 maanden gevangenisstraf, de rest een boete van ruim 2.000 euro elk en een werkstraf. Een deel van de veroordeelden ging in beroep.

