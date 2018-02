Schandaal deint uit: Franse babymelk mogelijk al tien jaar besmet met salmonella AD & FT

02 februari 2018

14u02 0 Van besmette babymelk, naar zieke baby’s, naar een wereldwijde terugroepactie. Het Franse babymelkschandaal werd al ‘groot’ en ‘explosief’ genoemd, maar toch wist producent Lactalis daar nu weer een schepje bovenop te doen. "Mogelijk maakten we de met salmonella besmette babymelk al langer dan tien jaar."

Die onthutsende woorden sprak Lactalis-topman Emmanuel Besnier. Onderzoekers van het Franse Pasteurinstituut hebben gisteren bekendgemaakt dat sinds 2005 meer dan 200 baby’s in Frankrijk besmet zijn geraakt met salmonella. Het gaat om 141 baby’s in 2005, 25 baby’s tussen 2006 en 2017 en 38 baby’s tussen augustus en december 2017. Van die laatste 38 baby’s werden er al 36 gelinkt aan de babymelk van Lactalis, maar nu wordt aangenomen dat bij de besmettingsgevallen van 2005 sprake was van dezelfde salmonellabacterie.

Een ramp, aldus Besnier. "Het kan niet worden uitgesloten dat baby’s de besmette melk toen al dronken. Het is de grootste crisis die ik als chef ooit het hoofd heb moeten bieden."

De zaak ging begin december aan het rollen in Frankrijk. Er werd toen een salmonellavergiftiging geconstateerd bij enkele tientallen baby’s die allemaal babymelk hadden gedronken afkomstig uit één fabriek van Lactalis in Craon.

De besmetting had waarschijnlijk te maken ‘met werkzaamheden in die fabriek in het eerste trimester van 2017’, aldus het bedrijf. Na de bekendmaking werden in opeenvolgende etappes verschillende partijen babymelk van de fabriek uit de handel genomen.

Twaalf miljoen verpakkingen

Half januari werd bekend dat dertig supermarkten, 44 apotheken, twaalf ziekenhuizen en twee kindercrèches in Frankrijk gewoon nog de babymelk hadden verkocht of verstrekt , terwijl die uit de handel had moeten worden genomen. Het leidde tot grote commotie, ook bij de Franse regering. "Als er sancties moeten worden getroffen dan doen we dat", dreigde president Macron.

Er volgde overleg tussen de bedrijfsleiding van Lactalis en de regering. Daarop werd besloten alle babymelk uit de handel te nemen die geproduceerd was in de omstreden fabriek. In totaal gaat dat om twaalf miljoen verpakkingen, die verkocht zijn in 83 landen, waaronder Nederland.

Het gaat om enkele honderden miljoenen dozen en honderdduizenden tonnen aan producten die naar meer dan 80 landen zijn verzonden. Dit is een schandaal van ongekende omvang Gedupeerden

De nieuwe cijfers zijn een klap in het gezicht van de Lactalis-topman. "We kunnen het nog niet precies zeggen, maar de kosten van deze crisis zullen erg hoog zijn, waarschijnlijk lopen ze in de honderden miljoenen euro’s", zei Besnier, die verder aangaf dat de fabriek in Craon permanent wordt gesloten.

Gedupeerden reageerden 'met ontzetting' op de verklaring van Besnier. "Het gaat om enkele honderden miljoenen dozen en honderdduizenden tonnen aan producten die naar meer dan 80 landen zijn verzonden. Dit is een schandaal van ongekende omvang", luidde een gezamenlijke verklaring. "Dit betekent dat er veel meer slachtoffers kunnen zijn." Ze bereiden rechtszaken voor tegen supermarktketens Auchan en Leclerc.

Ons land

Voor ons land is er geen reden tot paniek: ondanks het feit dat het FAVV niet gecontacteerd werd door de Franse autoriteiten, heeft het op 22 december een terugroepactie gelanceerd. Geen enkele handelaar in ons land heeft het product nog verkocht. Voor Belgen die hun boodschappen over de grens doen, wordt aangeraden de website van het Franse ministerie van Volksgezondheid te raadplegen.