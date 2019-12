Schadevergoeding van 9 miljoen dollar voor Canadees koppel na fietsongeluk in VS Redactie/IB

16 december 2019

04u33

Bron: AD 0 Een Amerikaanse jury heeft ruim 9 miljoen dollar (8 miljoen euro) schadevergoeding toegekend aan een Canadese man en vrouw uit Vancouver, die drie jaar geleden werden aangereden door een vrachtwagen terwijl ze langs de snelweg in Oregon aan het fietsen waren.

De achtkoppige jury hield DHL, het bedrijf waar de vrachtwagenchauffeur voor reed, aansprakelijk voor de botsing van 3 augustus 2016. Het stel, de nu 34-jarige Eric Moutal en de 28-jarige Andrea Newman, was op fietsvakantie in Oregon en was op de terugweg naar hun kampeerplaats toen het ongeluk plaatshad, aldus het Amerikaanse persbureau AP.

De twee fietsten op een smalle strook langs de historische Columbia River snelweg, iets wat op veel plaatsen in Oregon is toegestaan. Volgens de advocaat van de beklaagde, Robert Barton, raakten de fietsers aan de verkeerde kant van de witte streep en kon de chauffeur de twee daarom niet ontwijken. “Dit ongeluk gebeurde omdat zij op een plek waren waar ze niet hadden moeten zijn”, aldus Barton.

Volgens de fietsers was het juist de chauffeur die veel te hard reed en in een bocht de witte lijn passeerde. Een getuige spreekt van een vreselijke botsing waarbij hij het lichaam van Moutal door de lucht zag vliegen. Na het ongeluk dreigde het onderbeen van Moutal te moeten worden geamputeerd, maar dat kon na vier operaties ternauwernood worden gered.