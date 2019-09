Schadelijke bacterie treft nu ook olijfbomen in Frankrijk ADN

09 september 2019

16u46

Bron: Belga 0 De bacterie 'Xylella fastidiosa’, die olijfbomen in Italië massaal doet sterven, is nu ook aangetroffen in het zuidoosten van Frankrijk, dicht bij de Italiaanse grens. De Corsicaanse olijfboeren trekken vandaag aan de alarmbel.

Eind vorige week raakte bekend dat er twee olijfbomen besmet met de bacterie zijn aangetroffen in de regio Alpes-Maritimes, in het zuidoosten van Frankrijk. Het Franse ministerie van Landbouw voert regelmatig analyses uit en kwam met de testresultaten. Het is de eerste keer dat de bacterie op olijfbomen in Frankrijk wordt aangetroffen, maar ze zou ook aanwezig zijn op andere vegetatie in hetzelfde gebied, in de Var en op Corsica, aldus het ministerie.

De besmette olijfbomen worden omgehakt en opgeruimd en er is een perimeter ingesteld. De bacterie, die wordt overgedragen door muggen, is potentieel dodelijk voor een 200-tal vegetatiesoorten. Er bestaat geen bestrijdingsmiddel tegen.



Vooral de olijfboeren van Corsica reageren nu ongerust. Ze geloven niet dat de besmetting slechts twee bomen treft en hekelen het gebrek aan voorzorgsmaatregelen van de Franse overheid. In een open brief pleiten ze onder meer voor een invoerverbod van planten op Corsica. Het eiland telt zo'n 135.000 olijfbomen.

