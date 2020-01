Schade door bosbranden in Australië loopt al op tot 430 miljoen euro KVDS

07 januari 2020

08u35

Australische verzekeringsinstanties hebben berekend dat de schade van de verwoestende bosbranden die het land intussen al sinds september teisteren, opgelopen is tot 700 miljoen Australische dollar, ongeveer 430 miljoen euro.

De Verzekeringsraad van Australië laat dinsdag weten dat er al 9.000 dossiers geopend zijn. De komende dagen zal dat cijfer nog stijgen.





Volgens de brandweerdiensten van New South Wales zijn er in de staat minstens 1.588 huizen vernield en 653 beschadigd door de vuurzee. In de staat Victoria zijn 450 gebouwen opgegaan in de vlammen. In beide zwaar getroffen staten verwacht men nog meer schadeclaims.