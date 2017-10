Schaap 'aangehouden' voor 'roekeloos wandelgedrag' AJA

19u17

Bron: Twitter 232 Twitter/@POL_OCDH De politie uit het Nederlandse Alphen aan den Rijn heeft vrijdag een wel heel bijzondere 'arrestatie' verricht. Ze rekenden een schaap in voor naar eigen zeggen 'roekeloos wandelgedrag'.

Het schaap werd van de weg geplukt en door de twee politieagenten 'beschuldigd' van 'roekeloos wandelgedrag'. Op Twitter schrijft de politie dat het schaap ontsnapt was en over de N11 aan het wandelen was. Ze haalden het schaap van de gevaarlijke weg en zetten het dier in hun politiewagen.



Na een selfie werd het schaap vrijgelaten. Volgens de agenten staat het dier weer veilig in de wei. Op Twitter vroeg een persoon zich af of het schaap al dan niet een boete heeft gekregen. Iemand anders vroeg dan weer of het dier alle identificatiepapieren had meegenomen. Eind goed al goed voor dit schaap.

Schaap aangehouden voor roekeloos wandelgedrag! #N11/Boskoopseweg #AlphenadRijn Schaap staat weer veilig in de wei. @polalphen ^SJ & ^PM pic.twitter.com/zFgS9XHtbo Politie OC Den Haag(@ POL_OCDH) link