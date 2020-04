Saxofonist Lee Konitz overleden JG

16 april 2020

12u49

Bron: Belga 0 De Amerikaanse saxofonist Lee Konitz is op 92-jarige leeftijd aan het nieuwe coronavirus overleden, zo heeft de Britse kwaliteitskrant The Guardian donderdag gemeld.

Geboren in Chicago, bouwde altsaxofonist Konitz een carrière van 75 jaar uit. Die begon met het album 'Subconcious-Lee'. Hij is vooral bekend van zijn werk met Miles Davis, maar werkte ook met onder meer Charles Mingus, Ornette Coleman, Charlie Haden en Dizzy Gillespie.

De musicus overleed in een ziekenhuis in New York.