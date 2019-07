Save the Children waarschuwt voor nieuwe cholera-epidemie in Jemen ttr

08 juli 2019

12u06

Bron: anp 0 buitenland Tijdens de afgelopen zes maanden zijn al 439.812 Jemenieten getroffen door cholera. Maar liefst 203.000 van de getroffenen zijn kinderen onder de 15 jaar. Uit cijfers blijkt dat 193 kinderen dit jaar aan de gevolgen van cholera overleden. Met het regenseizoen voor de deur, vreest de organisatie Save the Children voor een nog grotere uitbraak.

Het aantal sterfgevallen als gevolg van cholera is enorm opgelopen. In het eerste half jaar van 2019 zijn negen keer zoveel Jemenieten aan cholera overleden dan in diezelfde periode vorig jaar. Door het aanhoudende conflict heeft cholera vrij spel. Vuilnis wordt niet meer opgehaald en rioleringen en toiletten zijn veelal gebombardeerd. Daardoor is het oppervlaktewater overal in het land vervuild.

Ruim 9 miljoen kinderen hebben geen toegang tot schoon water. Ook is er een groot tekort aan medisch personeel en zijn veel ziekenhuizen en gezondheidscentra beschadigd.

Honger

Ondervoeding is nog altijd een groot probleem in Jemen. Juist dat maakt kinderen extra kwetsbaar voor cholera. Door hun verzwakte immuunsysteem hebben ze drie keer zoveel kans op deze ziekte. "We vrezen voor wat er in het regenseizoen zal gebeuren. Zolang het conflict aanhoudt, is er geen mogelijkheid om aan schoon water te raken. Er is te weinig geld beschikbaar om onze hulpactiviteiten uit te breiden, maar we doen alles wat we kunnen om zoveel mogelijk kinderen in leven te houden”, meldt Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland.

Save the Children zorgt voor drinkwaterpunten en gezondheidsklinieken. Ook heeft de organisatie waterzuiveringssystemen opgezet en biedt ze voorlichting over het voorkomen van ziektes. Naast noodhulp en ondersteuning, roept Save the Children strijdende partijen op om zich aan het 'Stockholm Akkoord' (afspraken rondom staakt het vuren tussen de Houthi’s en de internationale gesteunde regering, nvdr.) te houden. Ook wordt gelobbyd om gezondheids- en onderwijspersoneel te blijven uitbetalen om te voorkomen dat het gezondheidssysteem verder instort.